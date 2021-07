Palermo, secondo blitz anti mafia in 48 ore: 8 persone in arresto

I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere (una ai domiciliari) nei confronti di otto indagati ritenuti componenti del mandamento mafioso di Tommaso Natale, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate e danneggiamento seguito da incendio. L'operazione "Bivio 2" è la seconda in due giorni a Palermo e ruota attorno alla figura del boss Giulio Caporrimo.