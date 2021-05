Palermo, frode tributaria: sequestrati 12mila litri di gasolio

lapresse

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, hanno sequestrato 12.500 litri di gasolio agricolo e due veicoli e denunciato due palermitani per frode e violazioni tributarie nel settore carburante. Nel corso degli accertamenti è emerso che fra i mezzi vi era stato un travaso di carburante agevolato destinato ad usi agricoli, che non può pertanto essere impiegato per l'autotrazione.