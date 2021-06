Palermo, botte e minacce ai bimbi: arrestata maestra d'asilo

ansa

Ha preso a botte e minacciato i bimbi, sotto i 4 anni, di un asilo nella provincia di Palermo. Per questo un'insegnante 46enne è stata posta agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti su minori. L'inchiesta è stata aperta dopo la denuncia di un genitore che ha notato dei cambiamenti nella figlia di 3 anni, che non voleva più andare a scuola. A incastrare la donna le telecamere di sorveglianza posizionate in aula dai carabinieri.