Palermo, bimbo rischia di annegare nella piscina di casa: grave

ansa

Un bimbo di due anni e mezzo ha rischiato di annegare nella piscina di casa a Monreale (Palermo). Il piccolo stava giocando quando, per cause in corso di accertamento, è stato trovato riverso nell'acqua e non respirava. Soccorso, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Di Cristina. La prognosi è riservata.