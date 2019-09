Dalla "nave madre" ai barchini - Con il mare calmo di questi giorni, è possibile che si verifichino altri sbarchi. Da segnalare che sempre più spesso stanno arrivando piccole imbarcazioni, la maggior parte delle quali non sono adatte e nelle condizioni di poter fare una traversata, quindi con ogni probabilità questi mezzi vengono portati e messi in mare nelle vicinanze dell'isola da una nave madre o da qualche peschereccio. I controlli sono stati intensificati soprattutto per le grosse imbarcazioni che stazionano nelle vicinanze o si avvicinano alle coste di Lampedusa.



Alarm Phone: soccorsa dalla Libia una barca di migranti in difficoltà - Un'altra imbarcazione con 70 persone a bordo aveva contattato Alarm Phone ed è stata soccorsa, scrive lo stesso account di allerta sui migranti, "dalla cosiddetta guardia costiera libica dopo 80 ore in mare e omissione di soccorso da parte dell'Europa". Alarm Phone precisa inoltre che l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati Unhcr e le autorità libiche confermano l'informazione. Non ci sono notizie invece sui 56 profughi a bordo del barcone rovesciatosi al largo della Libia. Non è arrivato nei porti del Paese nordafricano e ancora non è stata trovata nessuna imbarcazione in mare.