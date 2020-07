Nubifragio a Palermo, restano bloccati in auto: due morti annegati

Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per il violento nubifragio abbattutosi sulla città. Le vittime si trovavano all'interno di un'auto, che è stata sommersa dall'acqua e bloccata in strada. Due bambini, di cui il più piccolo di nove mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia dopo essere rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel medesimo sottopasso.