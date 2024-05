Noto (Siracusa), bimba di 10 mesi muore dopo aver ingerito candeggina

Tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, dove una bimba di 10 mesi è morta probabilmente dopo aver ingerito candeggina.

La piccola è stata trasferita immediatamente in ospedale, ma per lei ormai era troppo tardi. Le dinamiche di quanto accaduto sono ancora poco chiare e per questo la Procura ha aperto un'inchiesta e interrogato i familiari, che sono sotto shock. La bimba potrebbe essere caduta dentro un secchio pieno di candeggina, ma si tratta al momento solo di un'ipotesi.