Nave Diciotti, la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per Salvini

La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook. "Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?", si è chiesto il ministro dell'interno. "Sono innocente - ha aggiunto - potevo e dovevo bloccare gli immigrati".

"Sicuramente c'è un po' di sinistra che sta gufando, che dice condannatelo, all'ergastolo, non Battisti, ma Salvini in galera e spera che dentro questa busta ci sia una bella inchiestona", ha aggiunto polemico Salvini.



"I 35 euro al giorno per i migranti diventeranno molti di meno, abbiamo messo a punto un documento d'intesa con Anac e il presidente Cantone", ha poi affermato il vicepremier sempre in diretta Facebook.