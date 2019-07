Migranti sulla Ong Mediterranea, accordo tra Italia e Malta per lo scambio di persone | Ma la nave di trasbordo non è partita

"Noi siamo fermi. Vedo Lampedusa davanti, le motovedette della Gdf e siamo fermi in attesa di una soluzione ragionevole: mi auguro che il governo non abbia deciso di dare vita a una tragedia". Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce della ong Mediterranea Saving Humans. "Italia e Malta rendano possibile il trasferimento in un porto sicuro. Vogliono portarli a La Valletta? Va benissimo, si attrezzino per farlo in sicurezza. Noi non siamo in grado di raggiungerla", ha concluso.