Morte tenore Giordani, familiari denunciano truffa online 

Sciacalli in agguato dopo la morte del tenore Marcello Giordani, scomparso all'età di 56 anni per un infarto fulminante. Su una piattaforma online è stata lanciata una falsa raccolta fondi per i funerali del tenore siracusano. Obiettivo da raggiungere 5mila dollari. Organizzatrice della campagna figura la moglie di Giordani. I familiari hanno spiegato che si tratta di una truffa e che denunceranno tutto alla polizia postale.