Migranti sulla ong Mediterranea, portati a Lampedusa 13 donne e bambini | Viminale: "Nave vada verso Malta"

Mediterranea dice che l'imbarcazione Alex non può arrivare fino a Malta, anche se è stata in grado di partire da Licata per raggiungere le acque territoriali libiche. L'Italia è pronta a offrire massima collaborazione, come sempre fatto in passato, non solo per tutelare le fragilità a bordo (operazione già effettuata con successo) ma anche per facilitare l'arrivo degli altri immigrati a Malta. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo cui, a questo punto è però doveroso che Alex, anche con pochi membri dell'equipaggio, accetti di dirigersi comunque verso La Valletta per sottoporsi alle normali e doverose verifiche di legge.