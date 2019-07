Migranti, Salvini: "Problema risolto, autorizzerò lo sbarco dalla Gregoretti"

"Ho chiesto qualche giorno di lavoro per smuovere le coscienza. Ancora oggi il ministro dell'Interno tedesco ha chiesto di aprire i porti alle navi delle Ong. Nelle prossime ore darò l'ok allo sbarco, perché abbiamo la certezza che questi immigrati non resteranno a carico". Lo ha detto in una diretta Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "La nave Gregoretti è ferma, tranquilla in porto. Ribadisco la linea dei porti chiusi per chi arriva senza permesso", ha aggiunto.



Francia: "Accogliamo 30 rifugiati" - Parigi si è impegnata ad accogliere trenta "rifugiati" sul centinaio di migranti a bordo della nave Gregoretti. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno francese. Il ministro Christophe Castaner ha "dato il suo accordo" affinché "trenta persone, rifugiati e non migranti economici" vengano accolti in Francia nei prossimi giorni, ha riferito Place Beauvau. Con questo obiettivo, una equipe dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati (Ofpra) si recherà in Italia tra "qualche giorno".