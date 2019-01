Migranti, Olanda replica a Italia: Sea Watch non spetta a noi

L'Olanda non prenderà in carico i migranti della Sea Watch come chiesto dall'Italia. "Finché non ci saranno accordi europei su soluzioni strutturali per i migranti a bordo dei barconi, i Paesi Bassi non prenderanno parte a soluzioni ad hoc". Lo ha detto il segretario di Stato per l'Asilo e le migrazioni Mark Harbers, precisando che l'Olanda ha "preso nota della richiesta italiana, ma non è responsabile per la Sea-Watch 3".