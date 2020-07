Migranti, negativi a Covid vengoni sbarcati in 123 dalla Ocean Viking

Sono 123 i migranti che hanno lasciato l'Ocean Viking dopo l'esito, per tutti negativo, dei tamponi rino-faringei ai quali erano stati sottoposti. A Porto Empedocle sono stati fatti salire su un autobus direttamente dalla stiva della nave della Ong Sos Mediterranee e verranno portati nella nave-quarantena Moby Zazà. Gli altri 57 migranti, per i quali l'esito del test non è ancora arrivato, resteranno sulla Ocean Viking.