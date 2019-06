Migranti, la Sea Watch ancora ferma davanti a Lampedusa

"Sono pronto anche a contravvenire ad alcune normative europee, ad esempio a non identificare più gli immigrati che arrivano in Italia, così ognuno sarà libero di andare dove meglio crede. Siamo il terzo Paese per contribuzione alla Ue. Pago, mi danno l'infrazione e quando ho un barcone straniero che viola le nostre leggi se ne fregano... no, così non funziona". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "L'immigrazione non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità. Chi sbaglia, paga. P.S. L'Europa? Assente, come sempre", aggiunge.