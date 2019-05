Migranti, la Mare Jonio sbarcherà a Lampedusa | Gdf: "La nave è sotto sequestro"

L'accusa per la quale le fiamme gialle, con le capitanerie di porto, stanno procedendo al sequestro è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo hanno riferito fonti del Viminale.



Salvini: "La Mare Jonio in porto ma non da nave libera" - Sulla vicenda, il ministro dell'Interno ha poi dichiarato: "Mi risulta che la Mare Jonio non entrerà a Lampedusa da nave libera. Non voglio portare via il lavoro ai magistrati. Io faccio il ministro dell'Interno e garantisco la sicurezza ai cittadini. Mi risulta che a bordo ci siano stati gli uomini della Finanza e che abbiano fatto i rilievi del caso. Tutto questo è stato sottoposto all'autorità giudiziaria. Aspetto la soluzione positiva di questa vicenda".



La ong su Twitter: "Nave sequestrata? Il Viminale l'ha detto ai giornali prima che a noi" - Dopo la notizia del sequestro della nave, Mediterranea ha scritto su Twitter: "Il Viminale annuncia il sequestro? Curioso che lo faccia via stampa prima che a noi. Nessuna notifica. Nessuna irregolarità riscontrata. Sequestro è atto per tentare di fermarci. Ma importante per noi è che le persone siano salve. Unico crimine è far morire la gente in mare o in Libia".