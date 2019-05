Migranti, la Mare Jonio entra in acque italiane: "Chiediamo un porto sicuro"

La Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human che giovedì ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo delle coste della Libia, è entrata in acque italiane. Appena superato il limite delle 12 miglia a sud di Lampedusa, fa sapere Mediterranea, la nave è stata raggiunta da due motovedette della gdf per un "controllo di polizia". "Chiediamo l'ingresso in un porto sicuro - scrive la Ong su Twitter - dove sbarcare uomini, donne e bambini".