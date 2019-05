Migranti, la Gdf sale a bordo della Sea Watch 3: nave sequestrata | Viminale: "Imbarcazione fuorilegge"

La guardia di finanza ha sequestrato la nave della Sea Watch 3 ancorata alla fonda a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. I militari sono saliti a bordo dell'imbarcazione per trasferire i 47 migranti a bordo delle motovedette per lo sbarco. L'equipaggio verrà denunciato all'autorità giudiziaria. Per il Viminale la Sea Watch è "una nave fuorilegge": la "magistratura faccia come crede, ma noi continueremo a negare lo sbarco".