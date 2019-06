Migranti, il capitano della Sea Watch 3: "Entriamo a Lampedusa" | Salvini: "Io non do nessuna autorizzazione"

"A Lampedusa è tutto tranquillo, l'operazione si sta svolgendo im mare e sull'isola non è ancora arrivato alcun riverbero. Esattamente per come è stato in questi giorni perché la Sea Watch 3 non era visibile visto che era a 15 miglia dalla costa". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, aggiungendo che "nelle ultime ore sono arrivati otto tunisini e invece, per questa nave, si sta facendo polemica. Una cosa è certa, Lampedusa non vuole che si facciano allarmismi".