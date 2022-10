Migranti, i cadaveri di due neonati su un barcone al largo di Lampedusa

Tra i migranti soccorsi al largo di Lampedusa c'erano anche le salme di due gemellini di circa un mese.

I piccoli sono morti, perché sottopeso, durante la traversata, cominciata domenica notte da Sfax, verso l'Italia. I genitori hanno detto che i neonati erano in cura in Tunisia. Su quella stessa imbarcazione c'erano altre 58 persone, portate in salvo dalla guardia costiera.