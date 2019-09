Migranti, disposto il sequestro della Eleonore | La nave arrivata a Pozzallo | C'è l'ok allo sbarco dalla Mare Jonio

Ad annunciarlo è stata la ong Mediterranea saving humans che così ha scritto su Twitter: "Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia Costiera farà sbarcare 'per motivi sanitari' le ultime 31 persone rimaste a bordo della Mare Jonio. La loro odissea è finita ed all'orizzonte si intravede un po' di umanità. Benvenuti in Europa!".



La nave Eleonore a Pozzallo - Secondo quanto riferito dal comandante, a causa del sovraffollamento della nave diversi dei migranti soccorsi non possono ripararsi sotto i teloni rimanendo così esposti in queste ore ai forti temporali in corso.



Immediata la reazione di Salvini: "Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia".



Poco dopo l'annuncio del comandante, una motovedetta della guardia di finanza si è affiancata alla Eleonore e gli agenti hanno chiesto di salire a bordo. Nel frattempo la procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta sull'arrivo della nave e ha delegato la squadra mobile del capoluogo per svolgere indagini e verificare se ci sono state violazioni penali. Sull'eventuale irrogazione di sanzioni per l'inottemperanza del divieto di ingresso in acque italiane della nave si pronuncerà il prefetto di Ragusa, come prevede il decreto sicurezza bis.



Intanto, sempre a Pozzallo, è approdata la nave Cassiopea della marina militare con a bordo 29 migranti. I naufraghi erano a bordo di un potente motoscafo cabinato intercettato a sud di Lampedusa: sono 5 uomini, 5 donne e 19 minorenni.