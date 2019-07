Migranti, a Pozzallo sbarcano in 47: nessuno ospedalizzato

A Pozzallo sono sbarcati nella notte 47 migranti che erano a bordo del pattugliatore della guardia di finanza. Nessuno è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex. Una parte dei migranti sbarcati (circa metà è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette "connection house" libiche, i centri di detenzione da cui i trafficanti fanno partire i migranti.

Migranti, a Pozzallo sbarcano in 47 Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 Ansa 10 di 21 Ansa 11 di 21 Ansa 12 di 21 Ansa 13 di 21 Ansa 14 di 21 Ansa 15 di 21 Ansa 16 di 21 Ansa 17 di 21 Ansa 18 di 21 Ansa 19 di 21 Twitter 20 di 21 Ansa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Intanto la Alan Kurdi ha salvato 44 persone da una barca in legno in cooperazione con le autorità maltesi. Una nave della Marina di Malta è in rotta per trasbordare le persone dalla Alan Kurdi e portarli a terra". Lo scrive su Twitter la ong tedesca Sea Eye.



Tra le 44 persone recuperate dalla Alan Kurdi ci sono quattro donne e tre bambini. I migranti salvati, scrive ancora la Ong su Twitter, hanno affermato di essere in viaggio in mare da sabato e che avevano finito il carburante.