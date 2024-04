Matteo Messina Denaro, il superboss presente anche su Facebook e Instagram: il suo alias Francesco Averna

L'alias sui social

Come scrive la Repubblica, Matteo Messina Denaro sui social si presentava come il dottor Francesco Averna, "medico chirurgo, laureato all'Università Bocconi di Milano, single". Secondo le indagini, il boss usava Facebook per la messaggistica privata: tante le donne con cui si è scambiato qualche battuta, alcune delle quali ha incontrato. Altri account con cui era in contatto raccontano della sua vita normale, fra locali e palestre. Già nel 2013 le ricerche di Messina Denaro avevano fatto capolino su Facebook: all'epoca, si sospettava che avvenisse lì il dialogo segreto fra il boss e la sorella Anna Patrizia. La donna aveva scelto il nome di un'imperatrice romana, Lucilla, per il suo account.