Matrimonio con 160 invitati a Modica, blitz dei Carabinieri e multe: "Rovinato il nostro giorno più bello"

"Il nostro giorno più bello è stato rovinato, non lo dimenticheremo mai questo matrimonio". A "Pomeriggio Cinque", parlano i due sposi di Modica, in provincia di Ragusa, che nel giorno delle loro nozze si sono visti arrivare i carabinieri per bloccare il pranzo di nozze con 160 invitati.

Alla luce del nuovo Dpcm gli ospiti avrebbero dovuto essere solo 30, ma gli inviti erano partiti da tempo e il matrimonio con relativo pranzo nuziale era stato programmato da mesi: "Avevamo invitato parenti che si sono dovuti organizzare per venire dall'estero - racconta la coppia - ma come potevamo dire a 160 persone che dopo la celebrazione sarebbero dovuti tornare a casa?". I novelli sposi, infatti, non avevano fatto i conti col nuovo severo provvedimento del Governo, e così le forze dell'ordine hanno interrotto il ricevimento per multare i presenti.