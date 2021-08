Marsala, black out elettrici: vigili del fuoco salvano anziano

ansa

I numerosi blackout elettrici che negli ultimi due giorni si sono registrati a Marsala hanno messo in pericolo di vita di un uomo di 77 anni. L'anziano, infatti, vive grazie ad un ventilatore meccanico, le cui batterie ricaricabili hanno un'autonomia di circa cinque ore. La moglie dell'uomo, visto che la corrente non tornava, dopo circa tre ore di attesa ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti in tempo con un gruppo elettrogeno.