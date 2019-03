Lampedusa, sequestrata la nave Mare Jonio: migranti fatti sbarcare | Salvini: "Difesi i confini, chi sbaglia paga"

Nave sequestrata, sbarco dei migranti: "Libertè" - La Mare Jonio, posta sotto sequestro dalla Gdf, si è diretta verso il molo commerciale del porto di Lampedusa per lo sbarco dei 48 migranti. "Libertè... libertè...", hanno urlato in coro i migranti. "Nelle prossime ore - fanno sapere fonti del Viminale - potrebbero scattare gli interrogatori dell'equipaggio". Salvini: "Ong ha disobbedito, vanno arrestati" - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha evocato l'arresto dei responsabili dell'ong, come avviene per chi "forza un posto di blocco stradale di polizia. La nave ha ignorato le indicazioni dei libici e scelto di navigare verso l'Italia, disobbedendo alla richiesta di non entrare nelle acque italiane". La Procura indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Intanto la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla vicenda della nave Mare Jonio.

La Marina libica: "Ong ha agito scorrettamente" - Il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, ha confermato che la nave Mare Jonio del progetto Mediterranea avrebbe agito scorrettamente nel salvataggio dei migranti. Una pattuglia portatasi nell'area dove era stato segnalato il gommone "ha scoperto che una ong non aveva preso contatto" con la guardia costiera libica, ha detto il portavoce in dichiarazioni all'Ansa. "Hanno preso contatto dopo" l'intervento "e hanno sostenuto che i migranti erano in una condizione che necessitava un salvataggio" ma "ciò è scorretto", ha sostenuto Ghasem.



Il sindaco di Lampedusa: "Perché i barchini possono attraccare e la Mare Jonio no?" - Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dal canto suo ha sempre ribadito che "il porto di Lampedusa è aperto, non c'è alcun dispositivo. Non capisco perché fino a qualche giorno fa sono approdati dei barchini con migranti a bordo e ora una nave italiana non può attraccare. Per me può entrare".



Conte: "No agli sbarchi indiscriminati del passato" - Sul tema dei migranti il governo ha "una chiara linea politica che può piacere o essere opinabile. Diversi indirizzi politici sono stati espressi in passato, noi non possiamo che giudicarli insoddisfacenti: il concetto di accoglienza è diverso da quello di sbarco. Consentire sbarchi indiscriminati senza limiti non equivale a offrire accoglienza". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato.