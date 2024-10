Incidente sulla Palermo-Sciacca, tre morti e almeno tre bambini feriti gravi

Tre persone sono morte in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso all'ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è chiusa al traffico. Lo schianto che ha coinvolto due vetture è avvenuto tra Altofonte e Giacalone al chilometro 13 della statale 624.