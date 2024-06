Famiglia distrutta nell'incendio di casa a Vittoria (Ragusa), i vicini: "Erano torce umane"

"Correvano nella piazza ed erano irriconoscibili – riferisce una donna a La Sicilia. – Erano delle torce umane che urlavano e chiedevano aiuto. Lui (il 30enne piromane, ndr) inseguiva le sorelle. Alcune persone sono scese in strada con le coperte per avvolgere i corpi e spegnere le fiamme. Dei giovani tunisini, intanto, con coraggio, sono entrati in casa tra le fiamme e hanno tirato fuori la madre, Mariem Sassi, 55 anni, ormai irriconoscibile e l'hanno adagiata a terra. I soccorsi sono arrivati quasi subito. Ma nessuno di loro era stato risparmiato dalle fiamme".