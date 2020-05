Folla alla Vucciria, Musumeci: "Se si continua così, torneremo indietro"

Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci si dice preoccupato per le immagini arrivate dalla Vucciria di Palermo, dove moltissime persone si sono radunate per le prime ore della Fase 2 creando pericolosi assembramenti: "Da governatore temo che si debba tornare necessariamente indietro - dice - non vorrei, ma se questi comportamente dovessero continuare mi vedo costretto a nuove restrizioni".

Il governatore, poi, rimprovera i suoi cittadini: "Mi riferisco in particolare a quei ragazzi che erano lì senza mascherina, loro non hanno visto i ragazzi anche di 30 o 35 anni, in terapia intensiva. Dobbiamo renderci conto che se intorno a noi c'è confusione bisogna spostarsi in un'altra strada, pur godendoci una granita o una bibita. Siamo stati bravi finora, ma non dobbiamo pensare che il pericolo sia scampato solo perché non c'erano i morti ai bordi delle nostre strade come avvenuto a Bergamo".