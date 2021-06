Etna, nuova spettacolare fontana di lava dal cratere di Sud-Est

IPA

Spettacolare eruzione sull'Etna con una intensa fontana di lava, accompagnata da emissione di nube eruttiva, dal cratere di Sud-Est. Sono presenti anche due trabocchi lavici: uno è ben alimentato e il suo fronte ha raggiunto una quota di circa 2.800 metri sul livello del mare, l'altro si propaga in direzione Est e ha raggiunto l'alto orlo occidentale della desertica valle del Bove. Al momento non sembrano esserci problemi per il traffico aereo.