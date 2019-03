Eroe antimafia suicida, i figli: "Chiediamo a Salvini di prendere il fascicolo e vedere gli errori"

“Oltre al dolore c’è tanta rabbia”. Paola, figlia dell’imprenditore Riccardo Greco, racconta a “Mattino 5” della perdita del padre, suicidatosi dopo aver denunciato il pizzo nella sua terra, la Sicilia. Un “eroe antimafia” che, secondo i figli, ha sofferto molto: “Prima come vittima di mafia, poi dal gabbio i mafiosi lo hanno accusato: è stato avviato a suo carico un procedimento penale, un fardello troppo pesante” spiega il figlio Francesco.



“Papà ha gettato la spugna, è stato abbandonato dalle istituzioni”. Un punto sul quale anche la figlia Paola sembra insistere, sostenendo che anche loro, i figli, siano stati lasciati soli in questi giorni: “Non ce lo aspettavamo”. Francesco aggiunge poi che forse, tornando indietro, chiederebbe al padre di non denunciare: “Anche se - conclude - lo avrebbe fatto lo stesso”.