Enna, rubavano mezzi in aziende agricole: tredici arresti

La squadra mobile di Enna ha arrestato tredici persone per associazione per delinquere finalizzata al furto. Secondo l'accusa gli indagati rubavano autocarri, escavatori, trattori e quad, in aziende agricole dell'Ennese e delle province limitrofe. Una parte della refurtiva è stata recuperata. Uno degli indagati portava con sé durante l'esecuzione dei colpi il figlioletto di appena pochi anni.