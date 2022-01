Droga, Palermo: proposto l'allontanamento di 50 bambini dalle famiglie

ansa

Cinquanta ragazzini palermitani sono sotto osservazione della Procura dei minorenni, che progetta di allontanarli dalle loro famiglie perché al loro interno circola e si traffica droga. Lo ha annunciato l'avvocato dello Stato Annamaria Palma. "La Procura dei minori - ha spiegato - ha avviato un progetto senza precedenti, sulla base di alcuni recenti episodi". Nelle ultime settimane sono infatti finiti in ospedale cinque bambini per aver ingerito in casa sostanze stupefacenti.