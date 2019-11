Corruzione, blitz delle Fiamme gialle all'Anas di Catania: 9 arresti

Nove persone sono state arrestate dalle Fiamme gialle di Catania nell'ambito di un'inchiesta per corruzione sull'esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati dall'Anas, nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde. Il gip ha disposto il carcere per sei persone e i domiciliari per tre. E' il terzo provvedimento cautelare emesso nell'ambito delle indagini "Buche d'oro" su appalti per milioni di euro.