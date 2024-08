Cinquantenne annega nell'Agrigentino: inutili i tentativi di soccorso

Tragedia a Realmonte (Agrigento) dove un uomo è annegato davanti alla propria famiglia. Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. A lido Rossello sono giunti anche i carabinieri che hanno sentito i familiari e i bagnanti, per ricostruire la dinamica della disgrazia. A perdere la vita è Gaspare Alessi di Favara. L'uomo stava facendo un bagno quando, all'improvviso, sarebbe stato colto da un malore e non è riuscito più a tornare a riva, annegando.