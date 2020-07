Catania, reati tributari: 24 arresti e 11 società poste sotto sequestro

La guardia di finanza di Catania ha eseguito 24 arresti e sei misure interdittive nei confronti di 30 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere, reati tributari. Poste sotto sequestro 11 società e beni per 9,5 milioni di euro. Le indagini hanno ricostruito la commercializzazione di oltre 25 milioni di euro di crediti fittizi di cui oltre 9,5 milioni utilizzati per indebite compensazioni.