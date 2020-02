Catania, minacce di morte e immagini intime della ex su Fb: arrestato

Un 38enne, della provincia di Enna, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia postale di Catania per minacce gravi, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e percosse ai danni della sua ex convivente, una 26enne che lo aveva lasciato per il suo comportamento aggressivo e violento. Dopo la separazione l'uomo l'aveva minacciata con frasi del tipo "o me o nessuno" o "ti sciolgo nell'acido".