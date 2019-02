Catania, investe un giovane perché guardava la sua fidanzata

Sono bastati pochi sguardi tra la sua fidanzata e un giovane 21enne per far ingelosire Venero Giovannino Nicolosi , un ragazzo di 26 anni accusato ora a Catania di tentato omicidio aggravato . Infatti, Nicolosi dopo una lite su Facebook ha cercato il ragazzo per investirlo con la sua automobile. La vittima, ricoverata presso l’ospedale “Garibaldi Centro” di Catania, è ora fuori pericolo di vita.

Tutto è iniziato da un incontro casuale nel parcheggio della piazzetta delle Fontane di Paternò. I ragazzi hanno litigato dopo che il 21enne aveva guardato la fidanzata di Nicolosi. Lo scontro tra i due è proseguito poi su Messanger, fino a quando il giovane non ha deciso di contattare i suoi familiari per organizzare una spedizione punitiva nei confronti del 21enne.



Una volta individuato il luogo in cui si trovava la vittima, Nicolosi con il padre, il fratello e il cognato si è subito precipitato per aggredire il ragazzo. A bordo della sua vettura ha investito il giovane sotto gli occhi increduli della ragazza, mentre i familiari colpivano con violenza gli amici del giovane, per infierire poi sulla stessa vittima, riversa a terra priva di sensi.



Nonostante la famiglia Nicolosi abbia cercato di depistare le forze dell’ordine provando a vendere immediatamente l’automobile con cui era stata investita la vittima, i carabinieri hanno individuato i colpevoli, immortalati da una telecamera di sorveglianza. Per i quattro uomini responsabili dell’aggressione è stata disposta la custodia cautelare in carcere.