Catania, arrestato 41enne che diffondeva materiale pedopornografico

La polizia Postale ha arrestato un uomo che deteneva e divulgava un ingente quantitativo di immagini sessuali raffiguranti minori in tenera età. Gli agenti, coordinati dalla Procura Distrettuale di Catania ha tratto in arresto un uomo di anni 41, residente in provincia di Catania, responsabile di divulgazione di materiale pedopornografico su Internet. L'indagato, a seguito della perquisizione, è stato tratto in arresto in flagranza di reato.