Catania, 13enne stuprata dal branco: carcere per due minorenni e un 18enne

I sette fermati negano: "Non sono stato io"

Negli interrogatori di garanzia, davanti ai giudici per l'udienza preliminare, i sette fermati hanno ripetuto spesso la frase "non sono stato io". A dirlo sono stati anche i due egiziani, uno minorenne e l'altro maggiorenne, ritenuti gli autori degli abusi, accusati dalla vittima e dal fidanzato e anche dal Dna estrapolato dalle tracce biologiche trovate sugli indumenti della ragazzina. I due, e un terzo minorenne, restano in carcere. Il giudice ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare mentre la decisione del gip distrettuale per gli altri quattro indagati è attesa per le prossime ore.