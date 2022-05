Catanese vive attaccata a un respiratore ma la compagnia aerea non la fa volare: "Io discriminata, non discuterò la tesi"

E' la denuncia che Paola Tricomi di Catania consegna con tanto di chat con il servizio clienti di Ryanair a Facebook. "Nonostante - scrive la giovane - io abbia dimostrato di aver volato già nel 2019 con Ryanair per la stessa tratta insieme al mio ventilatore polmonare attivo a bordo senza problemi e di aver volato con molte compagnie nazionali e internazionali col medesimo ausilio. Ma la cosa più grave è che Ryanair ha il monopolio della tratta aerea Catania-Pisa e dunque non c'è proprio con cosa volare". "Questa grave discriminazione, oltre a essere insensata e totalmente illogica, è profondamente lesiva della dignità umana", conclude.

Paola Tricomi, che ha la necessità di ricevere costante assistenza e può respirare solo attraverso un ventilatore polmonare, è la prima dottoranda con disabilità gravi a conseguire un titolo alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ma da Catania deve raggiungere Pisa in aereo.



Nella chat con il servizio clienti della compagnia si legge che la dottoranda "può portare a bordo il ventilatore, ma solo tenendolo spento tutto il tempo, dopo aver firmato una dichiarazione in cui si impegna a non accendere il ventilatore". "Ma se lo tengo spento muoio – precisa Tricomi. – E' una discriminazione enorme, non solo per me che vivo una disabilità grave, ma per tutti".

Tricomi ha speso 400 euro per il proprio biglietto e per quello degli accompagnatori, ma la compagnia ha ribadito che non è previsto nessun rimborso. Alla denuncia pubblica della giovane si è aggiunta una grande solidarietà della Rete. E c'è anche chi ha provato a dare suggerimenti pratici per risolvere la questione. Ma è una corsa contro il tempo per raggiungere in qualche modo Pisa.