Case popolari abbandonate, Paolo Liguori: "Spesso il degrado non è solo edilizio, ma dell'umanità"

"Non ci sono molte persone che andrebbero a vivere nelle case di Librino, anche se risanate", spiega il giornalista che pone l'accento su un problema più ampio e si sofferma anche sulle condizioni del quartiere stesso. "Nel frattempo quella zona è diventata una delle zone più pericolose di Catania e, forse, d'Europa. In quel nulla di edilizia si è innestato un tessuto umano molto particolare e molto deviato", continua. Un problema complesso che ricade generalmente sul Comune ma che secondo Liguori non può essere risolto solo dal "Comune o dalla Regione", ma che richiederebbe l'attenzione e la collaborazione dello Stato.