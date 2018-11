foto Tgcom24 Correlati FOTO 11:12 - Tragico incidente lungo la Ss640, nell'Agrigentino. Il bilancio è di due morti e 5 feriti, di cui uno grave. A perdere la vita due 15enni: Giuseppe Piparo e Cristian Russo, entrambi studenti. I due giovanissimi centauri sono stati scaraventati sull'asfalto dopo l'impatto tra i ciclomotori che guidavano ed una Alfa Romeo 147, guidata dal 21enne Alessandro Manzone. La Procura ha deciso di procedere con l'accusa di omicidio colposo plurimo. - Tragico incidente lungo la Ss640, nell'Agrigentino. Il bilancio è di due morti e 5 feriti, di cui uno grave. A perdere la vita due 15enni: Giuseppe Piparo e Cristian Russo, entrambi studenti. I due giovanissimi centauri sono stati scaraventati sull'asfalto dopo l'impatto tra i ciclomotori che guidavano ed una Alfa Romeo 147, guidata dal 21enne Alessandro Manzone. La Procura ha deciso di procedere con l'accusa di omicidio colposo plurimo.

L'impatto, come riporta "AgrigentoNotizie", è stato violentissimo: la scena dell'incidente ha riguardato circa duecento metri di carreggiata. Uno dei due motorini sul quale viaggiavano le vittime è andato anche in fiamme subito dopo lo scontro. Soccorsi nel nosocomio agrigentino anche i passeggeri di altri due ciclomotori, coinvolti nel tragico incidente.



In ospedale, in stato di choc, anche il conducente dell'autovettura. Atteso l'esito dell'alcoltest a cui il 21enne, di Siculiano, è stato sottoposto. Pare che non guidasse sotto effetto né di alcolici né di stupefacenti.



Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha illuminato la zona con una torre faro dopo aver spento il ciclomotore in fiamme e messo in sicurezza gli altri mezzi. I poliziotti della stradale di Agrigento stanno adesso indagando per cercare di capire l'esatta dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico fino all'alba.