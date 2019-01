È morto Luca Cardillo, il 23enne che sognava di fare l’attore

“Forse questo tumore è arrivato per rafforzarmi ancora di più” diceva Luca nel video che aveva diffuso sui social. Il ragazzo è diventato famoso proprio per la sua forza di volontà, che l’aveva spinto a lanciare una raccolta fondi che doveva finanziare le sue cure in America. Grazie al contributo di personaggi dello spettacolo come Emma Marrone, Tiziano Ferro e Ermal Meta, era riuscito a raccogliere 98mila euro.



Per lui, erano stati organizzati concerti e partite di calcio, ma una volta giunto in Texas, i medici hanno deciso di posticipare l’amputazione alla gamba perché ritenevano che l’organismo di Luca non sarebbe riuscito a sopportare l’intervento.



Ritornato in Italia la sua battaglia non si è fermata, nonostante le sue condizioni continuassero a peggiorare. Oggi alla notizia della morte, tanti sono stati i messaggi di solidarietà per Luca. Domani ci saranno i funerali.