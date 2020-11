Sicilia, "Striscia la Notizia" contro le speculazioni sui tamponi

Durante la puntata di "Striscia la Notizia", in onda lunedì 16 novembre, Stefania Petyx torna in Sicilia per denunciare un vero e proprio business legato al prezzo dei tamponi Covid-19. Per evitare speculazioni da parte dei laboratori privati, la Regione aveva imposto un listino con tariffa obbligatoria pari a 15 euro per il tampone rapido e 50 euro per quello molecolare.



Eppure la trasmissione di Canale 5 ha mostrato diversi casi in cui tali tariffe non verrebbero rispettate, superando addirittura gli 80 euro. "Il prezzo dei tamponi non è una scelta di chi li fa, bensì è imposto con un decreto - ribadisce l'assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza - Chi non lo rispetta rischia di pagare delle conseguenze e mi sembra il minimo perché non possiamo speculare in un momento come quello che stiamo vivendo".