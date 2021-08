Sicilia, migranti si buttano in mare a Levanzo: un morto e dispersi

ansa

Un uomo è morto e altri risultano dispersi dopo che alcuni migranti, che viaggiavano su un barcone, si sono gettati in mare non lontano dall'isola di Levanzo, a nord-ovest della Sicilia. Alla vista della costa alcune delle persone a bordo si sono buttate in acqua. Capitaneria di porto, Guardia di finanza e carabinieri hanno recuperato il cadavere e messo in salvo una ventina di migranti.