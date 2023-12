Sicilia, la madre di una bambina affetta da due malattie rare neurologiche: "Non c'è un posto letto per mia figlia"

In tutta la Sicilia non c'è un posto per curare la figlia di Cira Maniscalco, nove anni, affetta da due malattie rare neurologiche. "La regione siciliana mi ha nominata "mamma coraggio" perché mi sono contraddistinta nel tessuto sociale per aver dato voce a questo problema ma non ho ricevuto alcun aiuto. In questi anni sono stata costretta a far curare mia figlia fuori dalla regione e ora mi trovo indebitata e con problemi economici, ho 20mila euro da saldare subito" ha detto la madre della bimba a "Fuori dal Coro".

Leggi Anche In Italia cresce la povertà sanitaria: 427mila hanno chiesto aiuto nel 2023

"All'inizio dell'insediamento come presidente della Regione, Renato Schifani mi aveva promesso personalmente che si sarebbe fatto carico di questo problema ma a oggi io non ho visto nessuno. Ho provato a incontrarlo ma senza successo per questo stasera voglio fare un appello: chiedo alle istituzioni regionali in quale modo vogliono aiutare questa "mamma coraggio" e che cosa si può fare per venire incontro alle nostre gravi difficoltà economiche. Questa si chiama morte sociale, togliere la dignità a una famiglia che lotta per curare la propria figlia" ha concluso la donna.