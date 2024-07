Sicilia, 21 incendi nella regione: in azione anche mezzi aerei

Sono 21 in Sicilia gli incendi divampati per cui vigili del fuoco, guardia forestale e protezione civile sono impegnati per cercare di domare le fiamme. Quattro sono ad Agrigento, quattro a Catania, quattro a Enna, quattro a Palermo, tre a Messina e due a Siracusa. Nell'Agrigentino i roghi sono divampati a Licata, nel capoluogo a Realmente e Santa Margherita Belice. Interventi nel Siracusano a Noto. Per i roghi nelle Madonie sono decollati anche due Canadair.