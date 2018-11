Sicilia, emergenza maltempo a Sciacca: paura per il torrente Cansalamone

Paura a Sciacca, in provincia di Agrigento, per la piena del Cansalamone. A causa delle copiose piogge di queste ore, il torrente che attraversa la cittadina si è ingrossato oltre gli argini e si sta gettando con violenza in mare, come documentano le immagini del sito Risoluto.it. La situazione è critica nella zona dello Stazzone dove il torrente sta portando fango e detriti. Allagate le due gallerie che portano nel borgo dello Stazzone.