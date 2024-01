In Sicilia assunzioni nella P.A. per donne sfigurate e orfani di femminicidi

In Sicilia le donne che hanno subito una violenza che ha portato a una deformazione o a uno sfregio permanente del viso, e gli orfani di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta dalla Pubblica Amministrazione.

Lo prevede una norma della legge stralcio alla finanziaria, approvata dall'Assemblea regionale siciliana. Si tratta di una integrazione alla legge regionale che già prevede questi benefici per le vittime di mafia. A poter assumere sono la Regione, gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati. Già nel 2018, a livello nazionale, il governo aveva approvato una legge per i figli delle vittime di femminicidio, norma applicata per la prima volta dopo l'omicidio di Laura Petralito a Siracusa.